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В Париже вооруженный ножом человек ранил полицейского

В Париже вооруженный ножом человек ранил полицейского Вооруженный ножом человек напал на сотрудника полиции на Елисейских полях в Париже, после чего был обезврежен.
Другие страны
19 июля 2024 г. 00:23
В Париже вооруженный ножом человек ранил полицейского

Вооруженный ножом человек напал на сотрудника полиции на Елисейских полях в Париже, после чего был обезврежен.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Полицейский стал жертвой нападения в 8-м округе Парижа, после того, как прибыл по вызову сотрудников, охранявших магазин. Преступник был немедленно обезврежен полицейскими, обеспечивавшими безопасность", - заявил глава ведомства.

Позже префектура полиции Парижа опубликовала сообщение о проведении полицейской операции в районе Елисейских полей.

По информации телеканала BFMTV, полицейских вызвали охранники бутика Louis Vuitton, просившие оказать помощь с "нежелательной персоной", по прибытии которых мужчина достал нож и попытался сбежать. Затем он развернулся и ранил одного из полицейских ножом в ухо, после чего его коллега выстрелил в нападавшего из пистолета. Полицейский был доставлен в больницу, о состоянии нападавшего ничего не сообщается.

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