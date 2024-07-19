В Париже вооруженный ножом человек ранил полицейского

Вооруженный ножом человек напал на сотрудника полиции на Елисейских полях в Париже, после чего был обезврежен.

Вооруженный ножом человек напал на сотрудника полиции на Елисейских полях в Париже, после чего был обезврежен.

Как передает Report , об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Полицейский стал жертвой нападения в 8-м округе Парижа, после того, как прибыл по вызову сотрудников, охранявших магазин. Преступник был немедленно обезврежен полицейскими, обеспечивавшими безопасность", - заявил глава ведомства.

Позже префектура полиции Парижа опубликовала сообщение о проведении полицейской операции в районе Елисейских полей.

По информации телеканала BFMTV, полицейских вызвали охранники бутика Louis Vuitton, просившие оказать помощь с "нежелательной персоной", по прибытии которых мужчина достал нож и попытался сбежать. Затем он развернулся и ранил одного из полицейских ножом в ухо, после чего его коллега выстрелил в нападавшего из пистолета. Полицейский был доставлен в больницу, о состоянии нападавшего ничего не сообщается.