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В Париже вооруженный ножом человек напал на военного

В Париже вооруженный ножом человек напал на военного Вооруженный ножом мужчина напал на военный патруль в Париже, ранив одного из военнослужащих.
Другие страны
16 июля 2024 г. 03:07
В Париже вооруженный ножом человек напал на военного

Вооруженный ножом мужчина напал на военный патруль в Париже, ранив одного из военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Военный, участвующий в операции по поддержанию порядка Sentinelle, получил ножевое ранение во время патрулирования Восточного вокзала в Париже. Его жизнь не находится под угрозой. Нападавший был задержан", - написал министр в соцсети X.

По информации телеканала BFMTV, мужчина, как согласно записи с камер наблюдения, некоторое время следовал за военным патрулем, прежде чем напасть. Уточняется, что он был вооружен ножом с лезвием длиной около 30 см.

Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу, что во время нападения мужчина выкрикнул фразу "Бог велик!" на французском языке. Как утверждает СМИ, нападавший принадлежит к католической религии. Он нанес военному удар в район левого плеча, лезвие попало между защитными пластинами обмундирования. Военнослужащий был госпитализирован, однако его жизни ничто не угрожает.

Подозреваемый уже представал перед судом за убийство человека в 2018 году. Однако тогда было вынесено решение, что мужчина не отдает себе отчета в своих действиях, и было решено поместить его в психиатрическую лечебницу префектуры полиции Парижа.

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