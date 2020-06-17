​В Париже во время беспорядков ранили 19 полицейских

Девятнадцать сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших во вторник в Париже, более 30 человек были задержаны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает префектура полиции.

Как сообщал корреспондент РИА Новости, в ходе мирной акции протеста медработников в Париже вспыхнули беспорядки, которые продолжались сначала на улицах, примыкающих к эспланаде Дома Инвалидов, а затем и на самой площади. Столкновения длились около двух часов. Их устроили радикально настроенные молодые люди в черной одежде, они забрасывали камнями и бутылками полицейских, перевернули машину, попытались разбить стекла автобуса, поджигали пластиковые заграждения и содержимое урн. Правоохранительные органы многократно распыляли слезоточивый газ.

"Сегодня снова полицейские, жандармы и пожарные работали хладнокровно и профессионально, в то время, как они были жертвами невероятного насилия. Среди них 19 получили ранения", - говорится в сообщении префектуры.