О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Париже вновь вводят масочный режим

В Париже вновь вводят масочный режим В столице Франции Париже вновь вводят масочный режим из-за решения суда о незаконности требования повсеместного ношения масок.
Другие страны
17 января 2022 г. 20:11
В Париже вновь вводят масочный режим

В столице Франции Париже вновь вводят масочный режим из-за решения суда о незаконности требования повсеместного ношения масок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, столичная префектура полиции опубликовала постановление, в котором перечислила ситуации, в которых гражданам придется надевать средства индивидуальной защиты.

"Нынешняя эпидемическая ситуация с крайне высокой заболеваемостью и все еще сильным давлением на систему здравоохранения требует принять меры, чтобы общественные пространства под открытым небом не стали очагами заражения", - говорится в заявлении ведомства. В нем также подчеркивается, что префект учел решение суда и в новом постановлении ограничил список территорий и мест, где будет восстановлен масочный режим.

Так, в коммюнике говорится об уличных рынках и распродажах, общественных собраниях с участием более 10 человек, зонах ожидания общественного транспорта и прилегающих к станциям метро и остановкам территориях. Кроме того, маски потребуют надеть рядом со входами в торговые центры, учебные заведения, а также во время нахождения в любых очередях. Данные требования вступают в силу в день публикации постановления.

В последние дни в стране постоянно обновляется антирекорд по числу выявленных за сутки заразившихся.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
17 января 2022 г. 16:36
Уникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
ФотоУникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
17 января 2022 г. 16:31
В структуре Государственной налоговой службы произведены изменения
В структуре Государственной налоговой службы произведены изменения
17 января 2022 г. 14:23
Депутат сейма: Поддержка территориальной целостности Азербайджана - принципиальная позиция Латвии
Депутат сейма: Поддержка территориальной целостности Азербайджана - принципиальная позиция Латвии
17 января 2022 г. 13:05
Боб Блэкмен: Великобритания готова поддержать диверсификацию экономики Азербайджана
Боб Блэкмен: Великобритания готова поддержать диверсификацию экономики Азербайджана
17 января 2022 г. 10:30
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
13 января 2022 г. 13:26
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi