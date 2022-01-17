В Париже вновь вводят масочный режим

В столице Франции Париже вновь вводят масочный режим из-за решения суда о незаконности требования повсеместного ношения масок.

В столице Франции Париже вновь вводят масочный режим из-за решения суда о незаконности требования повсеместного ношения масок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, столичная префектура полиции опубликовала постановление, в котором перечислила ситуации, в которых гражданам придется надевать средства индивидуальной защиты.

"Нынешняя эпидемическая ситуация с крайне высокой заболеваемостью и все еще сильным давлением на систему здравоохранения требует принять меры, чтобы общественные пространства под открытым небом не стали очагами заражения", - говорится в заявлении ведомства. В нем также подчеркивается, что префект учел решение суда и в новом постановлении ограничил список территорий и мест, где будет восстановлен масочный режим.

Так, в коммюнике говорится об уличных рынках и распродажах, общественных собраниях с участием более 10 человек, зонах ожидания общественного транспорта и прилегающих к станциям метро и остановкам территориях. Кроме того, маски потребуют надеть рядом со входами в торговые центры, учебные заведения, а также во время нахождения в любых очередях. Данные требования вступают в силу в день публикации постановления.

В последние дни в стране постоянно обновляется антирекорд по числу выявленных за сутки заразившихся.