В Париже вновь происходят беспорядки с участием мигрантов

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ После разгона в начале недели на севере Парижа палаточного лагеря нелегальных мигрантов во французской столице 11 июня вновь начались беспорядки, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Порядка 300 человек - непосредственно бездомные мигранты и поддерживающие их активисты - оккупировали в Х округе Парижа четырехэтажное здание, где ранее располагался пост пожарной охраны.

На место стянуты усиленные наряды полиции. Пока ведутся переговоры, представители властей пытаются убедить занявших здание людей покинуть его. Силовых действий пока не наблюдается. Однако в начале недели после аналогичных инцидентов в другом квартале французской столицы полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона протестующих, были задержаны почти 100 человек.

"Безответственные действия и заявления некоторых публичных лиц привели к обострению ситуации. Проблема жилья для нелегальных мигрантов используется для политических манипуляций", - посетовал глава МВД Франции Бернар Казнев. Ранее французские "зеленые" при поддержке левых партий и коммунистов обвинили французские власти в нарушении прав мигрантов.