В Париже в толпу футбольных фанатов врезался автомобиль

Во время беспорядков, устроенных в Париже болельщиками столичного футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", в толпу фанатов врезался автомобиль.

Во время беспорядков, устроенных в Париже болельщиками столичного футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", в толпу фанатов врезался автомобиль.

Как передает Report , об этом сообщает газета Parisien .

Накануне парижский клуб во второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, одержав в обоих матчах победу над лондонским "Арсеналом". Празднование успеха фанатами вылилось в массовые беспорядки на Елисейских полях. Тысячи болельщиков "Пари Сен-Жермен" жгли на улицах файеры, взрывали петарды, крушили витрины магазинов и вступали в столкновения с применявшими дубинки и слезоточивый газ стражами порядка.

Вечером на улице Христофора Колумба в толпу фанатов врезался автомобиль. Предположительно, болельщики окружили машину и пытались разбить в ней окна. Водитель, пытаясь как можно быстрее уехать, сбил трех человек. В результате наезда один из фанатов получил крайне тяжелые травмы и сейчас находится в критическом состоянии. После столкновения несколько десятков болельщиков погнались за автомобилем и подожгли его. Автомобиль взорвался, и его пришлось тушить пожарным. Пока неизвестно, был ли арестован водитель машины.