В Париже в ходе протестов "жёлтых жилетов" задержали 129 человек - ОБНОВЛЕНО - 3

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В рамках манифестации «жёлтых жилетов» в Париже и на подъездах к нему были задержаны 129 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МВД Франции.

Из задержанных, 74 помещены под стражу. Им вменяется ношение оружия и перевозка предметов, которые могут служить оружием, неповиновение и нападение на представителей власти.

В настоящее время крупные стычки с полицией продолжаются у мэрии города Бордо (юго-запад), где в манифестациях участвуют более 7 тысяч человек.

***19:48

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В очередных акциях протеста «жёлтых жилетов» в различных городах Франции участвуют около 32 тысячи человек.

Как передаёт Report со ссылкой на BFMTV, об этом сообщили в МВД Франции.

По данным телеканала, только в Париже в акциях протеста участвуют восемь тысяч манифестантов.

Ранее сообщалось, что более 40 человек задержаны в ходе протестов «жёлтых жилетов» в Париже.

12 января участники движения «жёлтых жилетов» в девятый раз вышли на улицы французских городов.

***17:33

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Полиция и жандармерия задержали в столице Франции 43 человека во время проходящих в городе манифестаций "желтых жилетов".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила префектура полиции Парижа.

Согласно ее данным, задержания были осуществлены за наличие у этих лиц оружия или предметов, которые возможно использовать в качестве оружия. Также их обвиняют в создании группировок, намеревавшихся совершать погромы в городе.

Участники девятого по счету общенационального дня протеста в настоящее время двумя колоннами продвигаются в направлении Триумфальной арки, расположенной в верхней части Елисейских полей. Колонны растянулись на многие сотни метров, в них большое число манифестантов, которые требуют отставки президента Эмманюэля Макрона и усиления в стране борьбы с бедностью. Всего в Париже проходят четыре разрешенные властями манифестации.

***14:42

Префектура полиции Парижа сообщила в субботу, что еще до начала манифестаций "желтых жилетов" ее сотрудниками задержаны 24 человека, передает Report со ссылкой на ТАСС.

У них найдены предметы, которые могут служить оружием, например, тяжелые стальные шары для игры в петанк, а также средства для защиты от слезоточивого газа, в частности герметичные очки. Проносить их на манифестации запрещено, как и противогазы и респираторы.

"Желтые жилеты" проводят протесты девятую субботу подряд.