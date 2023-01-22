О нас

В Париже в ходе протестов против пенсионной реформы начались беспорядки

В Париже в ходе протестов против пенсионной реформы начались беспорядки В Париже в ходе протестов против пенсионной реформы начались беспорядки.
Другие страны
22 января 2023 г. 03:17
В Париже в ходе протестов против пенсионной реформы начались беспорядки

В Париже в ходе протестов против пенсионной реформы начались беспорядки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, радикальную протестную активность проявляют члены группы black block, которые начали громить банки и уличные банкоматы, а также ломать светофоры.

"Макрон, мы будем бороться до конца!" - скандируют протестующие.

Также среди участников протеста звучат призывы "Долой капитализм".

Ранее министерство внутренних дел Франции сообщило, что число участников манифестаций против пенсионной реформы в стране составило 1,1 млн человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Parisdə pensiya islahatlarına qarşı etirazlar zamanı iğtişaşlar başlayıb

Самое важное

Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
21 января 2023 г. 20:09
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Президент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 16:29
Азербайджанский народ чтит память своих шехидов
ФотоАзербайджанский народ чтит память своих шехидов
20 января 2023 г. 12:28
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
20 января 2023 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
20 января 2023 г. 04:41
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
19 января 2023 г. 23:46
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
19 января 2023 г. 23:25
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
19 января 2023 г. 22:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi