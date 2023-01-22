В Париже в ходе протестов против пенсионной реформы начались беспорядки.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, радикальную протестную активность проявляют члены группы black block, которые начали громить банки и уличные банкоматы, а также ломать светофоры.
"Макрон, мы будем бороться до конца!" - скандируют протестующие.
Также среди участников протеста звучат призывы "Долой капитализм".
Ранее министерство внутренних дел Франции сообщило, что число участников манифестаций против пенсионной реформы в стране составило 1,1 млн человек.