В Париже в ходе протестов против пенсионной реформы начались беспорядки

В Париже в ходе протестов против пенсионной реформы начались беспорядки.

В Париже в ходе протестов против пенсионной реформы начались беспорядки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, радикальную протестную активность проявляют члены группы black block, которые начали громить банки и уличные банкоматы, а также ломать светофоры.

"Макрон, мы будем бороться до конца!" - скандируют протестующие.

Также среди участников протеста звучат призывы "Долой капитализм".

Ранее министерство внутренних дел Франции сообщило, что число участников манифестаций против пенсионной реформы в стране составило 1,1 млн человек.