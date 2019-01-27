В Париже в ходе акции протеста "желтых жилетов" пострадали восемь человек

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Восемь человек, принимавших участие в одиннадцатой акции протестов "желтых жилетов" в Париже, получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции Парижа.

По данным телеканала, всего в акции протеста в Париже в субботу приняли участие 2500 человек. Восемь человек были ранены, при этом один из них – полицейский.

Вместе с тем сообщается, что 66 человек из числа протестующих были задержаны.

Во Франции в субботу прошла одиннадцатая по счету акция протеста "желтых жилетов". Протесты зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.