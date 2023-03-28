В Париже в акции против пенсионной реформы приняли участие более 90 тыс. человек

Парижская полиция заявила, что в акции против пенсионной реформы приняли участие более 90 тыс. человек.

Парижская полиция заявила, что в акции против пенсионной реформы приняли участие более 90 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFM, акция в Париже собрала 93 тыс. человек. В полиции уточнили, что во время предыдущей акции, которая состоялась 23 марта, на улицы вышли около 119 тыс. человек.

Для обеспечения безопасности в столице полиция привлекла около 5,5 тыс. сотрудников. В ходе контроля лиц, желающих принять участие в акции, а также после стычек во время манифестации были задержаны 22 человека.

Отмечается, что около 740 тыс. человек вышли во вторник на улицы французских городов, выражая несогласие с пенсионной реформой.

Реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов в целях обеспечения финансового баланса социальной системы, была представлена в январе.

Предложенные изменения сразу вызвали многочисленные акции протеста. 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему в обход парламента и под ответственность правительства. Представители профсоюзов и оппозиционных политических партий осудили такой шаг правительства и призвали к продолжению забастовок по всей стране.