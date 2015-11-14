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    ​В Париже во время атак было уничтожено восемь террористов - ОБНОВЛЕНО

    Ранее сообщалось о ликвидации семерых нападавших: четверых в театре Батаклан и троих на стадионе Стад де Франс

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Во время атак в Париже было ликвидировано восемь террористов, передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

    Ранее сообщалось о ликвидации семерых нападавших: четверых в театре "Батаклан" и троих на стадионе "Стад де Франс". Шестеро из них подорвали себя с помощью "поясов смертника".

    Собеседник агентства сообщил, что еще один террорист подорвался на бульваре Вольтера.

    ***05:35

    Минимум пять террористов погибли в ходе совершенных ими нападений во французской столице.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Трое из них убиты полицией в концертном зале "Батаклан". Ещё двое - террористы-смертники, взорвавшие бомбы в районе стадиона "Стад де Франс".

    При этом, ещё нескольким террористам удалось скрыться с места терактов.

    Данные о погибших в серии терактов разнятся: местные СМИ сообщают о 140-150 жертвах.

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