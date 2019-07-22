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В Париже у принца Савойского похитили драгоценности на полмиллиона евро

В Париже у принца Савойского похитили драгоценности

Грабители похитили из парижской квартиры итальянского принца Эммануила-Филиберта Савойского большое количество ювелирных изделий. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет французская газета  Le Parisien.

По данным газеты, в момент ограбления квартиры, которое произошло 19 июля, принца и его супруги, французской актрисы Клотильды Куро, там не было. Воры, судя по всему, были хорошо осведомлены о драгоценностях, которыми владела супружеская чета. 

Как сообщил газете источник, близкий к следствию, "они взяли самую дорогую бижутерию". Примерная стоимость похищенного - 500 тыс. евро.

Расследование ведет парижская бригада по борьбе с бандитизмом.

Принц Эммануил-Филиберт Савойский - единственный наследник нынешнего главы династии Виктора Эммануила Савойского.

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