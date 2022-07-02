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В Париже трем подозреваемым в пособничестве терроризму предъявили обвинения

В Париже трем подозреваемым в пособничестве терроризму предъявили обвинения Парижский суд предъявил обвинения трем подозреваемым в пособничестве терроризму.
Другие страны
2 июля 2022 г. 19:25
В Париже трем подозреваемым в пособничестве терроризму предъявили обвинения

Парижский суд предъявил обвинения трем подозреваемым в пособничестве терроризму.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

По словам источника агентства в суде, "эти люди подозреваются в оказании материально-технической и финансовой помощи джихадисту французского происхождения, который находится в сирийско-иракской зоне".

Операция по задержанию подозреваемых в пособничестве терроризму была проведена во вторник в Реймсе на северо-востоке Франции сотрудниками Главного управления внутренней безопасности и спецназа RAID.

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Версия на азербайджанском языке Fransada terrorçuluqda şübhəli bilinən üç nəfər saxlanılıb

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