В Париже трем подозреваемым в пособничестве терроризму предъявили обвинения

Парижский суд предъявил обвинения трем подозреваемым в пособничестве терроризму.

Парижский суд предъявил обвинения трем подозреваемым в пособничестве терроризму.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse .

По словам источника агентства в суде, "эти люди подозреваются в оказании материально-технической и финансовой помощи джихадисту французского происхождения, который находится в сирийско-иракской зоне".

Операция по задержанию подозреваемых в пособничестве терроризму была проведена во вторник в Реймсе на северо-востоке Франции сотрудниками Главного управления внутренней безопасности и спецназа RAID.