В Париже студенты проводят масштабную акцию протеста

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Студенты французских институтов и университетов вышли на улицы Парижа, протестуя против повышения платы за обучение в высших учебных заведениях, сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

На данный момент деятельность около 450 учебных заведений была сорвана, 50 из них полностью заблокированы. Студенческие союзы заявили, что намерены продолжать свои протесты как минимум до конца недели.

Отметим, что студенческие протесты усилились на фоне продолжающейся волны демонстраций "желтых жилетов" во Франции.