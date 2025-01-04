В Париже сторонники выхода Франции из ЕС разорвали флаг союза

Участники манифестации за выход Франции из Европейского союза, организованной по призыву партии "Патриоты", разорвали флаг сообщества.

Участники манифестации за выход Франции из Европейского союза, организованной по призыву партии "Патриоты", разорвали флаг сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, митинг прошел на улице Сен-Доминик в центре Парижа недалеко от посольства Румынии.

"2025 год должен стать годом, когда Франция наконец покинет Евросоюз и НАТО, потому что с этими организациями ей не по пути", - отметил лидер "Патриотов" Флориан Филиппо, выступая на демонстрации.

По его мнению, членство в ЕС вредно для каждой страны, которая в него входит. Политик указал на Румынию, где Конституционный суд 6 декабря аннулировал результаты президентских выборов, в первом туре которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Филиппо допустил, что решение суда могло быть "принято по указке ЕС".

"Сегодня ЕС аннулирует президентские выборы, когда они ему не нравятся, под предлогом так называемого российского вмешательства. У них всегда один предлог. При этом реального вмешательства США и Евросоюза в дела других государств никто не замечает", - подчеркнул Филиппо.

Политик также выразил опасение, что Евросоюз может начать вмешиваться в предстоящие выборы в Германии.

"ЕС разрушает нас, мы должны добиться его роспуска", - заключил политик.