В Париже сотрудники Центра Помпиду устроили забастовку

Парижский Центр Помпиду закрылся в субботу для посетителей из-за забастовки сотрудников.

Парижский Центр Помпиду закрылся в субботу для посетителей из-за забастовки сотрудников.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении центра в X (ранее Twitter).

"В связи с забастовкой Центр Помпиду и публичная информационная библиотека Помпиду закрыты сегодня, 6 июля. Стоимость оплаченных банковской картой билетов будет возмещена автоматически", - заявила пресс-служба центра.

Как уточняет газета Le Monde со ссылкой на профсоюз Force Ouvriere, работники культурного центра требуют выплаты премий в связи с работой во время Олимпийских игр. Профсоюз ранее подал заявление о проведении забастовки в период с 1 июля по 8 сентября и не исключает продолжения акций до выполнения требований.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.