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В Париже Сена вышла из берегов

В Париже Сена вышла из берегов Уровень воды в реке Сене в Париже повысился в последние несколько дней из-за дождей, в связи с этим ряд набережных, в том числе недалеко от Лувра, закрыты.
Другие страны
1 февраля 2021 г. 18:19
В Париже Сена вышла из берегов

Уровень воды в реке Сене в Париже повысился в последние несколько дней из-за дождей, в связи с этим ряд набережных, в том числе недалеко от Лувра, закрыты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает мэрия Парижа.

В понедельник уровень воды в Сене поднялся до порядка 4 метров. Прогнозируется повышение уровня воды и в последующие дни.

В целях безопасности несколько зон сейчас перекрыты. Это касается зоны в районе моста Bir-Hakeim, участка недалеко от сада Тюильри, Лебединого острова.

"Служба прогнозирования наводнений повысила рейтинг метеоопасности до желтого для Парижа. Этот уровень соответствует риску наводнения или быстрого подъема уровня воды, который не причиняет значительного ущерба, но требует особой бдительности", - говорится в сообщении мэрии французской столицы.

В январе 2018 года уровень воды в Сене поднимался до 5,88 метра, а во время наводнения в январе 1910 года - 8,62 метра.

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