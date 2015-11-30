Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Париже сегодня начинает работу 21-я конференция ООН по вопросам климатических изменений (COP21) . Как сообщает Report, в работе форума примут участие около 150 глав государств и правительств, в том числе президент США Барак Обама, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон, председатель Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и др.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что он с оптимизмом смотрит на открывающуюся в Париже встречу по климату, так как налицо явно позитивная политическая динамика. По словам главы ООН, никто уже не сомневается в необходимости срочных действий по климату. Об этом свидетельствует число мировых лидеров, съезжающихся на парижский саммит, а также тот факт, что уже свыше 180 стран представили национальные климатические планы действий, в которых определены ориентиры в области снижения выбросов и повышения потенциала противодействия изменению климата.

29 ноября вместе с парижанами и гостями Парижа, которым не удалось принять участие в марше в поддержку cаммита, Пан Ги Мун оставил свои кроссовки на площади Республики. Она должна была стать местом проведения марша, который властям пришлось отменить в связи с угрозой новых терактов. Десятки тысяч пар обуви, оставленных в ходе этой акции, будут розданы сирийским беженцам.

Саммит завершит работу 11 декабря.