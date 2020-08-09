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В Париже с понедельника ношение масок станет обязательным

В Париже с понедельника ношение масок станет обязательным Ношение масок в оживленных районах Парижа станет со следующей недели обязательным в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом во Франции.
Другие страны
9 августа 2020 г. 01:01
В Париже с понедельника ношение масок станет обязательным

Ношение масок в оживленных районах Парижа станет со следующей недели обязательным в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в префектуре полиции города.

Аналогичные меры будут введены также в четырех департаментах столичного региона Иль-де-Франс - Сен-Сен-Дени, О-де-Сен, Валь-де-Марн и Валь-д`Уаз. "Все указывает на то, что вирус вновь активно циркулирует в регионе", - подчеркивают местные власти.

Постановление об обязательном ношении маски вступает в силу 10 августа в 08:00 по парижскому времени (10:00 бакинское время). Как отмечается, данная мера касается всех французов старше 11 лет.

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