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В Париже радикалы устроили погромы на улицах

В Париже радикалы устроили погромы на улицах На манифестации в Париже, начавшейся после объявления первых результатов парламентских выборов, радикалы движения Black Bloc начали разбивать витрины кафе и поджигать мусорные баки.
Другие страны
1 июля 2024 г. 05:29
В Париже радикалы устроили погромы на улицах

На манифестации в Париже, начавшейся после объявления первых результатов парламентских выборов, радикалы движения Black Bloc начали разбивать витрины кафе и поджигать мусорные баки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

События развернулись на площади Республики в столице Франции после 20:00 вечера, когда стали известны итоги первого тура парламентских выборов. Полиция была направлена на место происшествия.

Вначале демонстрация проходила спокойно, участники скандировали антифашистские лозунги, выражая свое недовольство результатами голосования. Впоследствии к ним присоединилась радикальная молодежь из движения Black Bloc. Они начали запускать фейерверки и жечь файеры, а затем перешли к разрушению витрин кафе и поджогу мусорных баков. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Отметим, что второй тур выборов в Национальное собрание Франции назначен на 7 июля. В этих выборах французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.

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