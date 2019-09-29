В Париже простятся с Жаком Шираком

Неофициальная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком пройдет в воскресенье на территории исторического Дома инвалидов в Париже, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

Церемония начнется во второй половине дня и будет открыта для всех желающих.

"Могут прийти все, кто его любил", - сообщил газете Aujourd'hui en France зять бывшего главы государства Фредерик Сала-Бару.

Народное прощание с политиком, умершим 26 сентября на 87-м году жизни, состоится по инициативе семьи. Оно предварит государственные и военные почести, которые Франция отдаст Шираку в понедельник, объявленный днем национального траура.