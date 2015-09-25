В Париже прошла манифестация правых сил против прибытия в страну беженцев

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Манифестацию против "массового наплыва" в страну беженцев и мигрантов провели в Париже в четверг вечером представители крайне правых сил Франции и Германии. Акция состоялась у здания консульства Германии - страны, из которой во Францию уже были доставлены автобусами за государственный счет несколько групп мигрантов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Над толпой, насчитывающей порядка полутысячи человек были подняты флаги Франции, Германии, а также Венгрии, премьер-министр которой - Виктор Орбан - известен своей жесткой позицией в отношении мигрантов.

Собравшиеся выкрикивали лозунги "Наши люди для нас важнее чужих", "Крепче границы - меньше нищеты" и "Мы - хозяева в своем доме". Они выступили с обвинениями в адрес французского и германского правительств, подчеркнув, что те, "принимая в стране мигрантов надеются на приток дешевой рабочей силы".

К консульству Германии были стянуты полицейские спецподразделения, однако их вмешательство не потребовалось - манифестация прошла без каких-либо инцидентов.