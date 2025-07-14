В Париже на параде лошадь республиканской гвардии упала напротив трибуны Макрона

Военный парад, приуроченный к Национальному празднику 14 июля, прошел на Елисейских полях в центре Парижа. В нем принимали участие 7 тыс. военнослужащих, в том числе военные из других стран.

Лошадь республиканской гвардии, участвовавшая в параде в честь Национального праздника 14 июля в Париже, поскользнулась на брусчатке и упала перед президентской трибуной вместе с наездником.

Как передает Report, инцидент попал в трансляцию парада, которая велась на странице Елисейского дворца в YouTube.

Когда всадники достигли площади Согласия, где расположена трибуна президента Франции Эмманюэля Макрона, во время расхода в разные стороны одна из лошадей поскользнулась на брусчатке и упала на бок. Наезднику пришлось спешиться.

Кроме того, уже во время проезда конной гвардии по Елисейским полям была видна лошадь без наездника, бегущая рядом с колонной. Трансляция переключилась на общий план, однако позже на заднем плане в кадр попал служащий республиканской гвардии, который вел лошадь за узду по краю площади.

Газета Le Parisien сообщила, что во время парада один из курсантов, маршировавших по Елисейским полям с саблей, случайно порезал себе ухо.

17.44

Военный парад, приуроченный к Национальному празднику 14 июля, прошел на Елисейских полях в центре Парижа. В нем принимали участие 7 тыс. военнослужащих, в том числе военные из других стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, перед началом парада президент страны Эмманюэль Макрон провел смотр подразделений, принимающих в нем участие.

Первыми над городом пролетели самолеты пилотажной группы Patrouille de France, окрасившие небо над Елисейскими полями в цвета флага Франции. Всего над городом пролетели 65 военных самолетов и 34 вертолета, в том числе истребители ВВС Бельгии, Великобритании, Италии, Испании, ФРГ и Швейцарии.

Кроме того, на параде было задействовано 247 единиц техники, в том числе танки Leclerc, снятые с производства в 2008 году, и современные бронированные машины Jaguar, представленные в 2022 году и призванные заменить легкие танки AMX-10 RC и ERC-90 Sagaie.

Почетным гостем торжеств по случаю Национального праздника в 2025 году стала Индонезия, с которой Франция заключила соглашение о стратегическом партнерстве для усиления своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Президент Индонезии Прабово Субианто присутствовал на главной трибуне вместе с политическим и военным руководством Франции. Более 450 индонезийских военнослужащих прошли по Елисейским полям.

Парад 2025 года стал юбилейным: ровно 80 лет назад, 14 июля 1945 года, по Елисейским полям впервые после освобождения Франции прошли войска республики, чтобы отметить не только Национальный праздник, но и окончание Второй мировой войны в Европе.