В Париже пройдет марш скорби

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Париже 11 января планируется проведение марша скорби в память о жертвах нападения на редакцию сатирической газеты Charlie Hebdo.

Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, французские силовые структуры примут все необходимые меры для обеспечения безопасности во время марша скорби.

Накануне президент Франции Франсуа Олланд в специальном обращении призвал сограждан прийти на шествие в знак солидарности с жертвами террористов и в поддержку республиканских ценностей.

О своем намерении принять участие в парижском шествии уведомили главы целого ряда европейских государств и правительств - Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши. Свое участие подтвердили также руководители Евросоюза Жан-Клод Юнкер, Мартин Шульц, Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Посетить французскую столицу по такому случаю планирует и президент Украины Петр Порошенко.

Однако, членов националистической партии Франции, возглавляемой Мари Ле-Пен, не пустят на марш.

Отметим, что в результате терактов во Франции за минувшие трое суток от рук исламских экстремистов погибли 17 человек - 10 сотрудников сатирической газеты Charlie Hebdo, четыре заложника в парижском магазине кошерных продуктов, а также три полицейских. Несколько десятков человек получили ранения.