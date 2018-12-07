В Париже проходит масштабная акция протеста лицеистов

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Масштабная акция протестов учащихся лицеев старших классов проходит cегодня в Париже, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Пока акция протеста проходит в спокойной атмосфере. Молодые люди хлопают в ладоши, радуются встрече, выкрикивают лозунги, в числе которых - "Макрон, ты проиграл - на улицах молодёжь". Выступления молодежи проходят на фоне масштабного социального кризиса, разворачивающегося во Франции. Возмущенные запланированным с 1 января 2019 года ростом цен на бензин французы в середине ноября стали массово выходить на улицы по всей стране. Протесты последовательно набирали обороты с 17 ноября и 1 декабря вылились в значительные беспорядки, погромы и столкновения с полицией — как в столице, так и далеко за ее пределами. Ожидается, что 8 декабря состоится новая серия народных выступлений.