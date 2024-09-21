В Париже проходит демонстрация против нового правительства и политики Макрона

Более тысячи человек вышли на демонстрацию недалеко от площади Бастилии в Париже, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эмманюэля Макрона и его решением о назначении премьер-министром представителя правоцентристской партии "Республиканц

Более тысячи человек вышли на демонстрацию недалеко от площади Бастилии в Париже, чтобы выразить несогласие с политикой президента Франции Эмманюэля Макрона и его решением о назначении премьер-министром представителя правоцентристской партии "Республиканцы" Мишеля Барнье.

Об сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Макрона в отставку!", "Долой правительство Барнье!", "У нас украли выборы!" скандируют участники манифестации, большинство из которых пришли с флагами левых политических партий, в частности "Неподчинившейся Франции" и коалиции левых сил "Новый народный фронт".

Среди транспарантов, которые несут манифестанты, встречаются и лозунги с призывом "покончить с Пятой республикой".

Многие из собравшихся также выражают недовольство тем, что будущее правительство, часть потенциальных министров будет состоять из правых политиков и членов пропрезидентской коалиции "Вместе за республику".

Вместе с тем отмечается, что обстановка на манифестации спокойная, хотя полицейские в спецобмундировании сопровождают колонну демонстрантов, которая двинулась в направлении площади Нации.



В общей сложности в эту субботу по всей Франции проходят порядка 50 демонстраций.