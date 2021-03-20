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В Париже проходит акция против полицейского насилия и расизма

В Париже проходит акция против полицейского насилия и расизма Манифестация, участники которой выступают против полицейского насилия и расизма, проходит 20 марта в Париже
Другие страны
20 марта 2021 г. 20:44
В Париже проходит акция против полицейского насилия и расизма

Манифестация, участники которой выступают против полицейского насилия и расизма, проходит 20 марта в Париже.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, шествие стартовало от Люксембургского сада. Колона прошла через площадь Сен-Мишель, бульвар Сен-Жермен, бульвар Генриха IV и около 16.00 (19:00 по бакинскому времени) приблизилась к площади Бастилии - конечной точке маршрута.

В начале колонны едет большой фургон, с которого с речами выступают участники акции.

"Правосудия нет!" - периодически скандирует участники манифестации.

В конце колонны идут люди, выдвигающие требования о легализации мигрантов без документов. Кроме того, в шествии принимают участие несколько десятков людей в желтых жилетах.

В рядах участников акции был один из лидеров движения "Желтых жилетов" Жером Родригес, который лишился глаза на одной из акций протеста.

Огромное число сотрудников правоохранительных органов мобилизовано для обеспечения безопасности на акции, они плотно сопровождают колонну. Значительные наряды полиции расположены на площади Бастилии. Видно много полицейских машин и водомет, который еще не использовался. Пока акция проходит без инцидентов.

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Версия на азербайджанском языке Fransada polis zorakılığı və irqçilik Paris sakinlərini küçələrə çıxardı

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