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На акции протеста в Париже начались беспорядки

На акции протеста в Париже начались беспорядки Участники манифестации с требованием повышения зарплат и обеспечения равных трудовых прав для мужчин и женщин начали движение в Париже.
Другие страны
13 октября 2023 г. 20:20
На акции протеста в Париже начались беспорядки

На акции протеста в Париже, организованной ведущими профсоюзами, начались беспорядки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В манифестации участвуют несколько тысяч человек. Колонна демонстрантов движется от площади Италии в сторону эспланады Инвалидов. На плакатах можно прочитать: "Макрон — президент богатых", "Увеличьте наши зарплаты, а не госслужащих!", "Свергнуть капитализм". Среди требований парижан: увеличение зарплат, равенство мужчин и женщин, а также улучшение работы общественных служб.

Периодически в колонне демонстрантов возникают беспорядки. Некоторые протестующие начали разбивать витрины, вмешалась полиция. Силовики задержали нескольких протестующих.

Отметим, что столкновения проходят на фоне роста инфляции во Франции почти до пяти процентов в годовом выражении, продукты подорожали примерно на десять процентов, электричество — без малого на 12.

19:00

В столице Франции проходит акция протеста, участники манифестации с требованием повышения зарплат и обеспечения равных трудовых прав для мужчин и женщин начали движение в Париже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Манифестанты двинулись от площади Италии на юге Парижа, чтобы завершить свой маршрут в районе Дома Инвалидов в центре.

В акции участвуют несколько тысяч демонстрантов, которые несут плакаты и знамена с требованием повышения зарплаты. В колоннах заметны эмблемы крупных французских профсоюзов.

Безопасность в ходе акции обеспечивает значительное число полицейских и жандармов. При этом в районе ресторана "Ротонда", который в местной прессе нередко называют "любимым заведением Эмманюэля Макрона", выставлен мощный кордон стражей порядка, усиленных водометом.

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