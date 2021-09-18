В Париже проходит акция протеста против санитарных пропусков

Очередная акция протеста против санитарных пропусков проходит в субботу на площади Трокадеро в Париже.

Очередная акция протеста против санитарных пропусков проходит в субботу на площади Трокадеро в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в манифестации участвуют несколько тысяч человек, у многих из них в руках плакаты с призывом к французским властям отменить действующие в связи с пандемией ограничения.

Демонстрация организована по призыву лидера партии "Патриоты" и возможного кандидата на выборах президента Франции в 2022 году Флориана Филиппо.

В преддверии манифестации префектура полиции распорядилась усилить меры безопасности в местах массового скопления людей.

Еще одна манифестация проходит в 17-м округе Парижа по призыву движения "желтых жилетов". В общей сложности, по данным французских властей, на территории страны в десятую субботу протеста запланированы около 180 демонстраций. Манифестации, как ожидается, пройдут в Тулузе, Нанси, Бордо, Нанте, Монпелье, Лионе и других крупных городах.