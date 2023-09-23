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В Париже проходит акция протеста против полицейского насилия

В Париже проходит акция протеста против полицейского насилия Демонстрация против полицейского насилия и расизма проходит в Париже.
Другие страны
23 сентября 2023 г. 18:20
В Париже проходит акция протеста против полицейского насилия

Демонстрация против полицейского насилия и расизма проходит в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, колонна протестующих двинулась от Северного вокзала в направлении площади Бастилии на востоке города.

Среди демонстрантов присутствуют как представители профсоюзов и студенческих движений, так и политических партий, в частности, Коммунистической партии и "Неподчинившейся Франции". Участники марша скандируют антиполицейские лозунги и выражают солидарность с теми, кто пострадал от действий сотрудников правоохранительных органов республики.

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