В Париже проходит акция протеста против полицейского насилия

Демонстрация против полицейского насилия и расизма проходит в Париже.

Демонстрация против полицейского насилия и расизма проходит в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, колонна протестующих двинулась от Северного вокзала в направлении площади Бастилии на востоке города.

Среди демонстрантов присутствуют как представители профсоюзов и студенческих движений, так и политических партий, в частности, Коммунистической партии и "Неподчинившейся Франции". Участники марша скандируют антиполицейские лозунги и выражают солидарность с теми, кто пострадал от действий сотрудников правоохранительных органов республики.