В Париже проходит акция протеста против победы "Нацобъединения" на выборах в ЕП

В Париже сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европейский парламент (ЕП) во Франции.

В Париже сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европейский парламент (ЕП) во Франции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство AFP.

"Несколько сотен человек собрались на площади Республики в Париже, чтобы протестовать против уверенной победы на европейских выборах "Национального объединения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на протестах можно увидеть флаги экологистов, студенческого профсоюза UNEF, Социалистической партии Франции, а также флаги партии "Непокорившаяся Франция".