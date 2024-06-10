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В Париже проходит акция протеста против победы "Нацобъединения" на выборах в ЕП

В Париже проходит акция протеста против победы "Нацобъединения" на выборах в ЕП В Париже сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европейский парламент (ЕП) во Франции.
Другие страны
10 июня 2024 г. 05:49
В Париже проходит акция протеста против победы Нацобъединения на выборах в ЕП

В Париже сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европейский парламент (ЕП) во Франции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство AFP.

"Несколько сотен человек собрались на площади Республики в Париже, чтобы протестовать против уверенной победы на европейских выборах "Национального объединения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на протестах можно увидеть флаги экологистов, студенческого профсоюза UNEF, Социалистической партии Франции, а также флаги партии "Непокорившаяся Франция".

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