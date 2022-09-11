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В Париже предложат сократить освещение Эйфелевой башни

В Париже предложат сократить освещение Эйфелевой башни Мэр Парижа Энн Идальго предложит сократить время освещения Эйфелевой башни на фоне энергетического кризиса и чрезвычайной климатической ситуации.
Другие страны
11 сентября 2022 г. 09:45
В Париже предложат сократить освещение Эйфелевой башни

Мэр Парижа Энн Идальго предложит сократить время освещения Эйфелевой башни на фоне энергетического кризиса и чрезвычайной климатической ситуации.

Как передает Report со ссылкой на Le Journal du dimanche, 336 золотых прожекторов башни угасают в час ночи, но предлагается, что теперь они будут угасать в 23:45, когда башню покидают последние посетители.

Управляющая компания Эйфелевой башни SETE объяснила, что вопреки расхожему мнению, ночное освещение башни составляет всего 4% годового счета за электроэнергию памятника, и мигание 20 тысяч мигающих в течение 5 минут в начале каждого часа светодиодов - это энергоэффективное оборудование.

Следовательно, мера, о которой будет объявлено 13 сентября, носит символический характер. Жан-Франсуа Мартинс, президент SETE, сказал, что достигнутая экономия энергии не будет феноменальной, но "как самый посещаемый памятник в мире мы должны показать пример".

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Версия на азербайджанском языке Eyfel qülləsinin işıqlandırılmasının vaxtı azaldıla bilər

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