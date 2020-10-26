В Париже после отмены карантина резко вырос уровень преступности

Уровень преступности в Париже после отмены карантина резко увеличился.

Уровень преступности в Париже после отмены карантина резко увеличился.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Le Parisien.

Согласно данным, полученным изданием из полицейской префектуры города, в Париже на 60% увеличилось число ограблений магазинов, офисов компаний и аптек. При этом ограблений людей без применения оружия стало на 2,4% больше.

Повышение целого ряда показателей преступности по отношению к уровню 2019 года наблюдалось в июле, августе и сентябре. Так, число нападений на людей с нанесением побоев, совершенных несовершеннолетними преступниками, возросло на 22,2% - тогда как в прошлом году рост показателя составлял 18,7%.

Особо неблагоприятное развитие ситуации произошло в северной части французской столицы, где давно идет интенсивная торговля наркотиками и находится большое число наркоманов. Согласно газете, жители и владельцы магазинов в таких крупных кварталах этой части города как Ла-Шапель, Гутт д`Ор и бульвара Барбес требуют от властей срочно принять меры по пресечению действий преступников.

Как сообщил французский криминолог, профессор Ален Боэр, "возникшая еще в 2019 году тенденция к усилению преступных действий подтвердилась уже в I квартале 2020 года. Она приостановилась из-за введения в стране карантина, однако теперь данные по III кварталу указывают на то, что преступники стремятся "наверстать упущенное". "Точную оценку ситуации можно будет сделать в январе 2021 года, однако уже сейчас совершенно ясно, что происходит сильный рост преступности", - отметил эксперт.