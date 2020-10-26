О нас
Report Georgia

В Париже после отмены карантина резко вырос уровень преступности

В Париже после отмены карантина резко вырос уровень преступности Уровень преступности в Париже после отмены карантина резко увеличился.
Другие страны
189
26 октября 2020 г. 04:58
В Париже после отмены карантина резко вырос уровень преступности

Уровень преступности в Париже после отмены карантина резко увеличился.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Le Parisien.

Согласно данным, полученным изданием из полицейской префектуры города, в Париже на 60% увеличилось число ограблений магазинов, офисов компаний и аптек. При этом ограблений людей без применения оружия стало на 2,4% больше.

Повышение целого ряда показателей преступности по отношению к уровню 2019 года наблюдалось в июле, августе и сентябре. Так, число нападений на людей с нанесением побоев, совершенных несовершеннолетними преступниками, возросло на 22,2% - тогда как в прошлом году рост показателя составлял 18,7%.

Особо неблагоприятное развитие ситуации произошло в северной части французской столицы, где давно идет интенсивная торговля наркотиками и находится большое число наркоманов. Согласно газете, жители и владельцы магазинов в таких крупных кварталах этой части города как Ла-Шапель, Гутт д`Ор и бульвара Барбес требуют от властей срочно принять меры по пресечению действий преступников.

Как сообщил французский криминолог, профессор Ален Боэр, "возникшая еще в 2019 году тенденция к усилению преступных действий подтвердилась уже в I квартале 2020 года. Она приостановилась из-за введения в стране карантина, однако теперь данные по III кварталу указывают на то, что преступники стремятся "наверстать упущенное". "Точную оценку ситуации можно будет сделать в январе 2021 года, однако уже сейчас совершенно ясно, что происходит сильный рост преступности", - отметил эксперт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Президент Азербайджана обратился к народу
Президент Азербайджана обратился к народу
26 октября 2020 г. 12:01
МИД: Армения в третий раз открыто нарушает режим прекращение огня
МИД: Армения в третий раз открыто нарушает режим прекращение огня
26 октября 2020 г. 11:03
Гаджиев: Армения в ответе за очередное нарушение прекращения огня
Гаджиев: Армения в ответе за очередное нарушение прекращения огня
26 октября 2020 г. 10:16
Армянские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджана  
Армянские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджана  
26 октября 2020 г. 08:18
Президент: Ежедневно Армении отправляют самое современное вооружение
Президент: Ежедневно Армении отправляют самое современное вооружение
26 октября 2020 г. 00:27
Верховный главнокомандущий: Никто не сможет противостоять Азербайджану
Верховный главнокомандущий: Никто не сможет противостоять Азербайджану
26 октября 2020 г. 00:17
Президент: Часть Кельбаджара освобождена от оккупантов
Президент: Часть Кельбаджара освобождена от оккупантов
25 октября 2020 г. 21:31
МО: Живая сила, техника и огневые точки противника уничтожены
МО: Живая сила, техника и огневые точки противника уничтожены
25 октября 2020 г. 19:36
Противник был вынужден отступить, неся потери
ВидеоПротивник был вынужден отступить, неся потери
25 октября 2020 г. 19:21
Лачин и Губадлы подвергаются ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении
Лачин и Губадлы подвергаются ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении
24 октября 2020 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi