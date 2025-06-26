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В Париже после ливня затопило несколько станций метро

В Париже после ливня затопило несколько станций метро Несколько станций метро в Париже оказались затопленными в результате ливня.
Другие страны
26 июня 2025 г. 01:44
В Париже после ливня затопило несколько станций метро

Несколько станций метро в Париже оказались затопленными в результате ливня.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Ici Paris le-de-France.

Из-за шторма, обрушившегося на французскую столицу, также нарушено движение пригородных электричек RER, обслуживающих столичный регион. В частности, не ходят поезда на линии, связывающей Париж с аэропортом Шарль-де-Голль.

По данным радиостанции, зафиксированы многочисленные повреждения зданий и автомобилей из-за шквалистого ветра.

Отдельные улицы в центре столицы подтоплены. В некоторых районах не работает уличное освещение, несмотря на темное время суток.

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