В Париже после ливня затопило несколько станций метро

Несколько станций метро в Париже оказались затопленными в результате ливня.

Несколько станций метро в Париже оказались затопленными в результате ливня.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция Ici Paris le-de-France.

Из-за шторма, обрушившегося на французскую столицу, также нарушено движение пригородных электричек RER, обслуживающих столичный регион. В частности, не ходят поезда на линии, связывающей Париж с аэропортом Шарль-де-Голль.

По данным радиостанции, зафиксированы многочисленные повреждения зданий и автомобилей из-за шквалистого ветра.

Отдельные улицы в центре столицы подтоплены. В некоторых районах не работает уличное освещение, несмотря на темное время суток.