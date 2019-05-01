В Париже полиция задержала 35 человек перед началом демонстраций

Сотрудники французской полиции задерживают людей, у которых в ходе обысков на подъездах к Парижу обнаружили запрещенные предметы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду официальный представитель управления полиции Парижа Летисия Валлар.

"По состоянию на 11:00 уже задержаны 35 человек, - сказала она. - В ходе процедур контроля, которые проводятся со вчерашнего вечера, у задержанных обнаружены емкости с бензином, дубинки, молотки". Представитель префектуры подтвердила, что среди "желтых жилетов" власти ожидают увидеть на первомайских демонстрациях до 2 тыс. радикально настроенных людей.

Валлар заявила, что помимо полицейских со щитами и в защите следить за соблюдением порядка будут и сотрудники правоохранительных органов "в штатском", которые будут находиться среди демонстрантов. "Наша главная цель - убедиться, что все проходит хорошо, ничего не произойдет и никто не пострадает", - подчеркнула она.

Как сообщил ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, 7,4 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать порядок в ходе первомайских демонстраций в Париже.