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В Париже полиция разгоняет несанкционированный марш "жёлтых жилетов"

В Париже полиция разгоняет несанкционированный марш «жёлтых жилетов»

Сотрудники правоохранительных органов Парижа применили слезоточивый газ для разгона несанкционированной манифестации движения "жёлтых жилетов",передает Report со ссылкой на ТАСС

Отмечается, что манифестанты планировали пройти маршем от Лувра до Национального собрания страны, однако спецподразделения уже перекрыли несколько кварталов неподалеку от музея, а также заблокировали часть протестующих на торговой улице Риволи.

По данным агентства, сотрудникам правоохранительных органов несколько раз приходилось оттеснять демонстрантов с площади у метро перед Лувром.

По имеющейся информации, как минимум один человек был задержан в ходе небольшой стычки. 

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