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В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников демонстрации

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников демонстрации Полиция применила слезоточивый газ на площади Вобан в Париже против агрессивных участников демонстрации, требующих отмены пенсионной реформы.
Другие страны
21 марта 2023 г. 00:02
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников демонстрации

Полиция применила слезоточивый газ на площади Вобан в Париже против агрессивных участников демонстрации, требующих отмены пенсионной реформы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, стычки между участниками демонстрации и стражами порядка начались в понедельник на прилегающих к площади улицах через полчаса после того, как было объявлено, что резолюция о недоверии правительству не набрала достаточного количества голосов в Национальном собрании (нижней палате парламента). После распространения этой новости обстановка резко накалилась, участники акции начали выкрикивать оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов, поджигать мусорные баки и бросать в полицейских камни и бутылки.

Реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов в целях обеспечения финансового баланса социальной системы, была представлена в январе. Предложенные изменения сразу вызвали многочисленные акции протеста.

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