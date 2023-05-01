В Париже полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации

Столкновения протестующих с полицией произошли на демонстрации в Париже против пенсионной реформы, которая приурочена ко Дню труда, полиция применила слезоточивый газ.

Столкновения протестующих с полицией произошли на демонстрации в Париже против пенсионной реформы, которая приурочена ко Дню труда, полиция применила слезоточивый газ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, участники демонстрации жгут мусорные баки и забрасывают полицию камнями и бутылками.

На бульваре Вольтер видны клубы черного дыма, разбиты несколько автобусных остановок и витрин банков.

Стычки радикально настроенных протестующих с полицией, следующих по маршруту к площади Нации до колонны профсоюзов, начались практически сразу после того, как колонна профсоюзов начала движение от площади Республики.

По данным префектуры столичной полиции, еще до начала манифестации стражи порядка провели 2 740 проверок и задержали несколько человек, изъяв у них "предметы, которые могли быть использованы против сотрудников правоохранительных органов".

Телеканал BFM сообщает, что речь идет о 22 задержанных.