В Париже полиция применила слезоточивый газ на демонстрации против пенсионной реформы

Парижская полиция применила слезоточивый газ в отношении агрессивно настроенных участников акции протеста против пенсионной реформы.

Парижская полиция применила слезоточивый газ в отношении агрессивно настроенных участников акции протеста против пенсионной реформы.

Как передает Report , об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.​​​​​

Хулиганы забрасывают полицейских бутылками и камнями. В ответ полицейские распылили слезоточивый газ. Несколько зачинщиков беспорядков задержано. Агрессивные молодые люди жгут мусорные баки и разбивают витрины магазинов и кафе. На бульваре Вольтер перевернут и подожжен автомобиль. На месте работают пожарные.

Головная часть колонны, стартовавшей от площади Республики, достигла конечной точки на площади Нации. Власти призывают дошедших до конца маршрута граждан расходиться по домам.

Манифестации проходят в 240 городах республики, в том числе в Авиньоне, Бордо, Лионе, Марселе, Монпелье, Руане. На улицы Тулузы, по данным профсоюзов, вышли 100 тыс. протестующих.