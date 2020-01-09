В Париже полиция применила слезоточивый газ в ходе акции протеста

Полиция применила слезоточивый газ против противников пенсионной реформы, впервые с начала года вышедших на масштабную акцию в Париже, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.Шествие, в котором принимают участие тысячи человек, движется в настоящее время по бульвару Маджента от площади Републик.Протестующие выкрикивают оскорбления в адрес полиции, а также иногда кидают в стражей порядка различный мусор. 5 декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.
В Париже полиция применила слезоточивый газ в ходе акции протестаВ Париже полиция применила слезоточивый газ в ходе акции протеста
https://report.az/storage/news/c6476e2ef3ca7699d8a507bab63dc63c/75beb7e0-1ebf-45f7-a552-18d32cafaf27_292.jpg
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