В Париже полиция применила слезоточивый газ в ходе акции протеста

Полиция применила слезоточивый газ против противников пенсионной реформы, впервые с начала года вышедших на масштабную акцию в Париже, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Шествие, в котором принимают участие тысячи человек, движется в настоящее время по бульвару Маджента от площади Републик.Протестующие выкрикивают оскорбления в адрес полиции, а также иногда кидают в стражей порядка различный мусор. 5 декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.