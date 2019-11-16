В Париже полиция применила газ и дымовые шашки против "желтых жилетов"

© РИА "Новости" https://report.az/storage/news/fd8b107acba2db3b279ca066834f4ca2/39f86c99-d567-4686-bd57-c77a3936cd7e_292.jpg

Полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки против протестующих на окраине Парижа "желтых жилетов", cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Акция проходит в районе площади Шамперре в XVII округе Парижа.На площади протестуют несколько сотен человек. С раннего утра они пытаются заблокировать движение по кольцевой дороге, несколько раз вступали в столкновение с полицией.По предварительным данным, полицейские задержаличеловек.В эти выходные во Франции проходят демонстрации, приуроченные к первой годовщине протестов "желтых жилетов". Не все из них согласованы.