Полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки против протестующих на окраине Парижа "желтых жилетов", cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.Акция проходит в районе площади Шамперре в XVII округе Парижа.На площади протестуют несколько сотен человек. С раннего утра они пытаются заблокировать движение по кольцевой дороге, несколько раз вступали в столкновение с полицией.По предварительным данным, полицейские задержали 16 человек.В эти выходные во Франции проходят демонстрации, приуроченные к первой годовщине протестов "желтых жилетов". Не все из них согласованы.
В Париже полиция применила газ и дымовые шашки против "желтых жилетов"В Париже полиция применила газ и дымовые шашки против "желтых жилетов"
https://report.az/storage/news/fd8b107acba2db3b279ca066834f4ca2/39f86c99-d567-4686-bd57-c77a3936cd7e_292.jpg© РИА "Новости"
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