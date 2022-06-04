В Париже полицейский велопатруль применил оружие против подозрительного водителя

Сотрудники парижской полиции, патрулировавшие на велосипедах улицы XVIII округа, открыли огонь по автомобилю, водитель которого отказался подчиниться их требованиям.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу телеканал BFM.
По его данным, стражи порядка потребовали от водителя заглушить машину и выйти, но тот отказался. Тогда они разбили боковое стекло при помощи пистолетов, после чего водитель попытался скрыться и оттолкнул машиной одного из патрульных. Полицейские произвели от шести до девяти выстрелов.
Водитель, имеющий "крайне отрицательную" характеристику и известный правоохранительным органам, а также один из трех пассажиров автомобиля получили серьезные ранения, в том числе головы. Пострадавшие были госпитализированы.
В отношении находившихся в машине было начато расследование в связи с "покушением на жизнь представителя власти". Параллельно Генеральная инспекция Национальной полиции Франции (IGPN) начала расследование действий патрульных на предмет возможных нарушений.