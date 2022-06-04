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В Париже полицейский велопатруль применил оружие против подозрительного водителя

В Париже полицейский велопатруль применил оружие против подозрительного водителя Сотрудники парижской полиции, патрулировавшие на велосипедах улицы XVIII округа, открыли огонь по автомобилю, водитель которого отказался подчиниться их требованиям.
Другие страны
4 июня 2022 г. 15:47

Сотрудники парижской полиции, патрулировавшие на велосипедах улицы XVIII округа, открыли огонь по автомобилю, водитель которого отказался подчиниться их требованиям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу телеканал BFM.

По его данным, стражи порядка потребовали от водителя заглушить машину и выйти, но тот отказался. Тогда они разбили боковое стекло при помощи пистолетов, после чего водитель попытался скрыться и оттолкнул машиной одного из патрульных. Полицейские произвели от шести до девяти выстрелов.

Водитель, имеющий "крайне отрицательную" характеристику и известный правоохранительным органам, а также один из трех пассажиров автомобиля получили серьезные ранения, в том числе головы. Пострадавшие были госпитализированы.

В отношении находившихся в машине было начато расследование в связи с "покушением на жизнь представителя власти". Параллельно Генеральная инспекция Национальной полиции Франции (IGPN) начала расследование действий патрульных на предмет возможных нарушений.

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