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В Париже полицейские вышли на протест, требуя повышения зарплат перед ОИ-2024

В Париже полицейские вышли на протест, требуя повышения зарплат перед ОИ-2024 Несколько сотен полицейских приняли участие в акции протеста в Париже, требуя дополнительных выплат в преддверии Олимпийских игр-2024, которые пройдут с 26-го июля по 11-е августа.
Другие страны
18 января 2024 г. 17:48
В Париже полицейские вышли на протест, требуя повышения зарплат перед ОИ-2024

Несколько сотен полицейских приняли участие в акции протеста в Париже, требуя дополнительных выплат в преддверии Олимпийских игр-2024, которые пройдут с 26-го июля по 11-е августа.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Сообщается, что профсоюзы объявили во Франции "черный четверг", призывая правоохранителей не выходить на работу. Акции прошли в Бордо, Ренне, Нанте, Страсбурге, Лионе и других городах. Они пригрозили устроить забастовки и сорвать проведение игр.

"Мы обращались к властям много раз, но так и не получили никакой информации касательно распределения условий проживания и графика работы. Нам говорят о циклах от 12 до 50 часов, что очень тяжело", - сообщил представитель профсоюза Alliance police nationale.

Акцию организовал ряд полицейских профсоюзов, включая Alliance police nationale и UNSA Police, которые призвали стражей правопорядка требовать бонус в размере 2 тыс. евро за напряженную работу в ходе предстоящих Олимпийских игр.

По данным МВД страны, более 30 тыс. полицейских будут ежедневно обеспечивать безопасность во время проведения Олимпиады.

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