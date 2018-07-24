В Париже покончила с собой одна из основательниц Femen

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Художница и одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой.

Как сообщает Report со ссылкой на украинский "Обозреватель", об этом говорится в Telegram-канале Paris Burns, который вела знакомая активистки.

"Оксана покончила с собой 23 июля в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "Вы все - фейк", - говорится в сообщении.

Как пишет ее знакомая, у Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья.

"За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень тяжело", - написала знакомая Шачко.