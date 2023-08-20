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В Париже отменили соревнования по плаванию из-за качества воды в Сене

В Париже отменили соревнования по плаванию из-за качества воды в Сене Организаторы тестовых соревнований по триатлону, проходящих в Париже с 17 по 20 августа, окончательно отказались от проведения этапа по плаванию из-за низкого уровня качества воды в реке Сена.
Другие страны
20 августа 2023 г. 15:58
В Париже отменили соревнования по плаванию из-за качества воды в Сене

Организаторы тестовых соревнований по триатлону, проходящих в Париже с 17 по 20 августа, окончательно отказались от проведения этапа по плаванию из-за низкого уровня качества воды в реке Сена.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на организаторов.

Аналогичное решение было принято и в субботу, когда проходили состязания параатлетов. Международная федерация плавания 6 августа отменила этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Париже по той же причине - из-за чрезмерного уровня загрязнения в Сене.

Как и в начале месяца, специалисты вновь зафиксировали повышенное содержание в воде кишечной палочки (Escherichia coli). Предельный уровень содержания этой бактерии в воде, согласно стандартам Международной федерации плавания, составляет 1 тыс. КОЕ (колониеобразующих единиц) на 100 мл воды.

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Версия на английском языке Swimming competition canceled in Paris due to poor water quality in Seine

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