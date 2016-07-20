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    В Париже отменили ряд мероприятий из-за низкого уровня безопасности

    В числе отмененных мероприятий – кинопоказы под открытым небом, турнир по стритболу

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Полицейская префектура Франции объявила об отмене ряда мероприятий, запланированных на это лето в регионе Иль-де-Франс и Париже, в связи с неудовлетворительным уровнем обеспечения безопасности.

    Как сообщает Report cо ссылкой на телеканал BFMTV, в числе отмененных мероприятий – кинопоказы под открытым небом, турнир по стритболу, а также ежемесячное перекрытие движения на главном проспекте Парижа Елисейских полях.

    Кроме того, полиция сообщила об усилении контроля не менее чем в 40 местах скопления людей в регионе Иль-де-Франс.

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