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В Париже отменили праздничные мероприятия на Елисейских полях в новогоднюю ночь

В Париже отменили праздничные мероприятия на Елисейских полях в новогоднюю ночь Власти Парижа объявили об отмене фейерверка и праздничных мероприятий на Елисейских полях в новогоднюю ночь из-за распространения COVID-19.
Другие страны
18 декабря 2021 г. 17:35
В Париже отменили праздничные мероприятия на Елисейских полях в новогоднюю ночь

Власти Парижа объявили об отмене фейерверка и праздничных мероприятий на Елисейских полях в новогоднюю ночь из-за распространения COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня мэрия города.

"Власти Парижа в соответствии с заявлением правительства, по рекомендации префектуры полиции и санитарных властей сообщают, что праздничные мероприятия на Елисейских полях не состоятся", - говорится в заявлении городских властей.

В сообщении уточняется, что отмене подлежит выступление диджея и пиротехническое шоу.

Днем ранее премьер-министр страны Жан Кастекс после заседания Совета обороны, на котором обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, объявил об отмене праздничных мероприятий по всей стране.

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