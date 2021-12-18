В Париже отменили праздничные мероприятия на Елисейских полях в новогоднюю ночь

Власти Парижа объявили об отмене фейерверка и праздничных мероприятий на Елисейских полях в новогоднюю ночь из-за распространения COVID-19.

Власти Парижа объявили об отмене фейерверка и праздничных мероприятий на Елисейских полях в новогоднюю ночь из-за распространения COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня мэрия города.

"Власти Парижа в соответствии с заявлением правительства, по рекомендации префектуры полиции и санитарных властей сообщают, что праздничные мероприятия на Елисейских полях не состоятся", - говорится в заявлении городских властей.

В сообщении уточняется, что отмене подлежит выступление диджея и пиротехническое шоу.

Днем ранее премьер-министр страны Жан Кастекс после заседания Совета обороны, на котором обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, объявил об отмене праздничных мероприятий по всей стране.