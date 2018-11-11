В Париже открылся форум мира

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Форум мира, приуроченный к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, открылся в воскресенье в Париже.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, форум был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном и призван стать ответом на рост напряженности в современном мире. Главы государств и правительств, представители международных организаций прибыли на Форум после участия в торжественной церемонии у Триумфальной арки и ланча в Елисейском дворце.

Форум открыл Макрон, который в своей речи подчеркнул важность подобного мероприятия и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в его проведение.

"Мир, в котором мы живем, ослаблен кризисами, которые дестабилизируют наше общество…, поэтому мы решили создать парижский Форум мира, который будет проходить каждый год… Я хочу поблагодарить всех, кто приехал и находится здесь", —заявил президент Франции.

Кроме него на церемонии открытия выступили канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Работа Форума мира продлится три дня — до 13 ноября.

Напомним, что наша страна будет представлена на форуме мира делегацией во главе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.