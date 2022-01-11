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В Париже откроют Дом карикатуры французских СМИ

В Париже откроют Дом карикатуры французских СМИ Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение об открытии в Париже Дома газетных и журнальных иллюстраций, в котором будут собраны наиболее яркие образцы карикатуры из печатных СМИ.
Другие страны
11 января 2022 г. 17:21
В Париже откроют Дом карикатуры французских СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение об открытии в Париже Дома газетных и журнальных иллюстраций, в котором будут собраны наиболее яркие образцы карикатуры из печатных СМИ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Le Monde.

Само решение об открытии соответствующего учреждения глава государства принял еще в 2020 году. Во время обращения по случаю годовщины теракта в редакции сатирического издания Charlie Hebdo Макрон пообещал, что новое национальное учреждение "станет местом встреч, обучения и выражения мнений". Министерство культуры Франции в сентябре 2021 года выделило 2 млн евро для финансирования проекта.

Помимо Парижа на открытие дома карикатур претендовали и другие города: Страсбург, Лимож, Бордо. Однако власти Бордо сами отозвали заявку от участия в конкурсе после муниципальных выборов 2020 года и смены главы администрации, посчитав Лимож более достойным кандидатом. Эта позиция подкреплялась и тем, что недалеко от него в коммуне Сен-Жюс-ле-Мартель с 1982 года проводится Международная выставка карикатур и сатирических иллюстраций в СМИ.

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