В Париже отклонили требование мятежников к французскому послу покинуть Нигер

Мятежники в Нигере не имеют права требовать от французского посла покинуть страну.

Мятежники в Нигере не имеют права требовать от французского посла покинуть страну.

Как передает Report со ссылкой на агентство Agence France-Presse, об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Франция приняла к сведению требование мятежников. Мятежники не в праве выдвигать подобное требование, агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера", - отметили в дипведомстве.

Ранее сообщил телеканал Al Hadath, лидеры мятежников потребовали от посла Франции в Ниамее покинуть страну в течение 48 часов. По данным телеканала, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с представителями новых властей.