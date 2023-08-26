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В Париже отклонили требование мятежников к французскому послу покинуть Нигер

В Париже отклонили требование мятежников к французскому послу покинуть Нигер Мятежники в Нигере не имеют права требовать от французского посла покинуть страну.
Другие страны
26 августа 2023 г. 02:56
В Париже отклонили требование мятежников к французскому послу покинуть Нигер

Мятежники в Нигере не имеют права требовать от французского посла покинуть страну.

Как передает Report со ссылкой на агентство Agence France-Presse, об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Франция приняла к сведению требование мятежников. Мятежники не в праве выдвигать подобное требование, агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера", - отметили в дипведомстве.

Ранее сообщил телеканал Al Hadath, лидеры мятежников потребовали от посла Франции в Ниамее покинуть страну в течение 48 часов. По данным телеканала, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с представителями новых властей.

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